États-Unis : un pharmacien refuse de délivrer une pilule abortive prescrite sur ordonnance

La jeune femme a alors décidé de rendre publique l'affaire en postant sur Facebook la carte du pharmacien et un commentaire : "Il n'a aucune idée de ce que c'est de vouloir plus que tout de porter un enfant jusqu'à son terme et de ne pas en être capable. Si vous avez connu une fausse couche, vous connaissez la douleur et la vague d'émotion que ça implique", écrit-elle. "J'ai quitté (la pharmacie) Walgreens en larmes, honteuse et humiliée par un homme qui ne sait rien de mes épreuves mais qui pourtant se sent dans son droit de me refuser un médicament prescrit par mon médecin".





Ce dimanche après-midi, le message avait été partagé plus de 26.000 fois et "liké" par plus de 42.000 personnes.