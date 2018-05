Etats-Unis : un policier le menace d'une arme pour un vol de Mentos... qu'il n'a pas commis

Menacé pour un paquet de Mentos. José Arreola, le 16 mars dernier, passait une journée des plus normales, jusqu'à ce qu'il entre dans la supérette d'une station-service à Buena Park, en Californie. Arrivé à la caisse, il décide d'acheter un paquet de ces bonbons mentholés pour sa femme, donne un billet de 20$ et, attendant sa monnaie, range les Mentos dans sa poche.





Sur les images de vidéo-surveillance, on voit alors un homme derrière lui, en short, sortir une arme de poing et menacer José Arreola. "Repose ça, je suis de la police" lui dit l'inconnu, croyant visiblement avoir assisté à un vol. Le client a beau répéter à plusieurs reprises qu'il "a payé" pour les bonbons, l'officier hors service lui intime de "prendre sa monnaie et de s'en aller".