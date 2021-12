États-Unis : un policier tue un homme en fauteuil roulant qui lui tournait le dos

D’après l'avocat du policier, Michael Storie, son client a tenté d'apaiser la situation, mais l'attitude de la victime ne lui a "pas laissé d'autre choix" que de faire usage de son arme, a-t-il dit au New York Times . Les vidéos du drame "ne constituent que la moitié de l'histoire", a également déclaré l’avocat dans une interview accordée à CNN . "Dans n'importe quel cas de ce genre, si vous coupez et collez une vidéo, elle ne décrira pas correctement les impressions et l'état d'esprit de l'officier menant à la décision d'employer la force, quelle qu'elle soit", a-t-il ajouté.

Ryan Remington a à plusieurs reprises demandé à l’homme de s'arrêter et de jeter son couteau, mais ce dernier l'a ignoré, sortant du supermarché et traversant le parking pour se diriger vers un magasin de bricolage situé de l'autre côté.

La maire de Tucson, Regina Romero, a pour sa part qualifié les actions du policier mis en cause de "déraisonnables et indéfendables", ajoutant qu'elle soutenait l’enquête ouverte. "Ce sont des moments comme celui-ci qui mettent à l'épreuve notre détermination à garantir la justice et la responsabilité", a déclaré l'élue, qui demande à la communauté "de rester calme et d'être patiente pendant que les investigations se poursuivent."