États-Unis : un républicain élu gouverneur de Virginie, Biden rate le test

Le scrutin devait servir de test pour Joe Biden. À un an des mid-terms, les élections de mi-mandat de 2022, il ne s'est pas révélé concluant pour le locataire démocrate de la Maison-Blanche. La Virginie vient de choisir son nouveau gouverneur, en la personne du républicain Gleen Youngkin, selon les projections de télévisions américaines. Après le décompte de plus de 95% des votes, l'homme d'affaires de 54 ans, sans expérience politique, devançait de 2,7 points son adversaire démocrate, Terry McAuliffe, 64 ans, ex-gouverneur de l'État (2014-2018). Un désaveu pour l'ancien vice-président de Barack Obama.

Le signal positif attendu n'est pas venu pour Joe Biden, dont la popularité s'est effritée avec le retrait chaotique des Américains d'Afghanistan et le blocage de ses grands plans d'investissements au Congrès - l'un dans les infrastructures, l'autre sur un volet social et climatique. Alors qu'il y a un an, la Virginie avait largement voté pour l'ancien sénateur du Delaware (1973-2009), le vote s'est cette fois déporté en faveur des républicains. La large avance donnée à Terry McAuliffe a fondu en quelques semaines. Glenn Youngkin a misé sur la popularité de Donald Trump, dont il a reçu le soutien, sans reprendre les prises de position les plus outrancières de l'ancien président pour ne pas effrayer les modérés et les indépendants.