Etats-Unis : un restaurant refuse de servir sa porte-parole, Donald Trump se venge sur Twitter

"J'ai été expulsée d'un restaurant !". Scandale outre-Atlantique, en pleine polémique sur la gestion de la crise migratoire, la porte-parole de la Maison blanche a indiqué qu'un restaurant de l'Etat de Virginie dans lequel elle souhaitait dîner vendredi soir avait refusé de la servir au motif qu'elle travaillait pour Donald Trump.





"Hier soir, la propriétaire du Red Hen à Lexington, en Virginie, m'a demandé de partir parce que je travaillais pour @POTUS (le président des Etats-Unis, ndlr) et je suis partie poliment", a expliqué Sarah Sanders sur son compte Twitter samedi matin. "Ses actions en disent beaucoup plus sur elle que sur moi. Je fais toujours de mon mieux pour traiter les gens, y compris ceux avec qui je ne suis pas d'accord, respectueusement et je continuerai à le faire", a-t-elle ajouté.