Une Américaine implore Trump de gracier le tueur de sa fille et sa petite fille condamné à la peine de mort

Fervente catholique et opposée à la peine capitale par conviction religieuse, elle est aussi une électrice américaine qui "prie et espère que le président Trump fera preuve de clémence". "Cela m'aiderait et aiderait ma famille plus que n'importe quoi", assure-t-elle, rappelant que Daniel Lee a été jugé avec un complice, Chevie Kehoe, qui, de son côté, a écopé d'une peine de prison incompressible malgré son rôle de leader dans ce meurtre.