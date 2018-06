Etats-Unis : discriminée à cause de son âge, elle reçoit une indemnisation record de 28 millions de dollars

La quinquagénaire a travaillé de longues années en tant qu’acheteuse de matériaux pour Sybron et KaVo Kerr, sur plusieurs sites dans l’état de Californie. Les dernières années, jusqu’à sa démission en octobre 2014, elle a ainsi dû essuyer de nombreuses remarques comme quoi elle était "dépassée" ou qu’elle était une "femme stupide", comme lui avait lancé son supérieur hiérarchique et le patron de ce dernier. Sa direction avait également déclaré que l’entreprise avait besoin "d’employés plus jeunes ici".





Des sources de stress qui l’ont donc poussée à quitter l’entreprise. Et celle-ci n’a pas tardé à la remplacer par un jeune homme d’une vingtaine d’années, a-t-elle indiqué dans sa plainte. Le jury l’a entendue et a reconnu qu’elle avait été contrainte à la démission en raison de discrimination à cause de son âge et de mesures de rétorsion avec intention de nuire de la part de ses employeurs. A 58 ans, elle peut donc voir venir la retraite et au-delà paisiblement.