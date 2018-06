États-Unis : une Française détenue 15 jours pour avoir franchi par erreur la frontière

Les autorités américaines ne plaisantent pas avec leurs frontières. Une étudiante française de 19 ans, qui effectuait son jogging, a franchi par erreur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elle a été arrêtée et détenue durant deux semaines dans une prison pour migrants. La jeune fille dit avoir eu "la peur de sa vie".



