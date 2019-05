Etats-Unis : une fusillade dans une école fait un mort et plusieurs blessés

Le Colorado a été durablement marqué par une autre fusillade en milieu scolaire, la tuerie au lycée Columbine, également situé dans la banlieue de Denver. Le 20 avril 1999, deux élèves de l'établissement, âgés de 17 et 18 ans et lourdement armés, y avaient abattu en quelques minutes douze camarades et un professeur avant de se suicider dans la bibliothèque. Le bilan aurait été pire encore s'ils avaient réussi à faire détoner leurs bombes artisanales.





Les fusillades en milieu scolaire sont devenues fréquentes aux Etats-Unis. Elles alimentent une vive polémique sur la quantité d'armes à feu en circulation dans le pays: 393 millions d'exemplaires pour 326 millions d'habitants, enfants inclus.