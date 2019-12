Etats-Unis : une fusillade éclate à Jersey City, au moins quatre morts dont un policier

Scènes de panique ce mardi à Jersey City après qu'une fusillade a éclaté dans l'après-midi dans cette ville du New Jersey, tout près de New York, faisant quatre morts, dont un policier, selon le chef de la police de la ville, Michael Kelly, qui a précisé que deux suspects étaient également décédés.

Aucune explication officielle n'a encore été donnée quant aux origines de cette fusillade qui a commencé à la mi-journée et a duré plus de deux heures. Selon certains médias locaux, les tirs auraient commencé lorsqu'un policier, qui enquêtait sur un meurtre, s'est approché de l'épicerie, proche d'une synagogue et d'une école. Des centaines de coups de feu ont été échangés, selon NBC.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, n'a confirmé aucun bilan dans l'immédiat. Il avait indiqué un peu plus tôt que des policiers en nombre non précisé avaient été touchés par des tirs à Jersey City, et que de nombreuses unités des forces de l'ordre avaient été mobilisées. Le maire de la ville, Steven Fulop, a, lui, seulement confirmé pour l'instant la mort d'un policier, précisant que deux autres, blessés, étaient soignés par les équipes médicales.