Etats-Unis : une fusillade fait deux victimes sur le campus de l'université de Caroline du Nord

Les deux personnes décédées sont des garçons âgés de 17 et 18 ans, rapporte par ailleurs une antenne locale de la chaîne Fox. "Nous étions dans la bibliothèque, il est entré et les gens ont immédiatement couru dans le couloir en criant qu'il y avait un tireur", a raconté à NBC un témoin qui dit s'être barricadé dans une salle avec d'autres étudiants. "Nous avons mis une table devant la porte, éteint les lumières et attendu un certain temps avant que la police n'arrive".