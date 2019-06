Etats-Unis : une fusillade fait douze morts en Virginie

Une fusillade a éclaté dans la station balnéaire de Virginia Beach aux Etats-Unis le 31 mai 2019. Le tireur a tué douze personnes et blessé quatre autres aux abords d'un bâtiment municipal. Il a été ensuite abattu par les forces de l'ordre mais on ignore encore ses motivations. Les témoins qui ont assisté à la scène relatent le drame.



