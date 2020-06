Etats-Unis : une fusillade fait un mort 11 blessés à Minneapolis, ville de George Floyd

C'est la ville où George Floyd a été tué lors de son arrestation par la police. Là où la goutte d'eau aura fait déborder le vase dans tout le pays, puis le monde. Minneapolis, l'une des deux plus grandes cités du Minnesota, dans le nord des Etats-Unis, est en effet devenue, consécutivement à cet incident, l'épicentre d'une mobilisation planétaire et des multiples manifestations contre le racisme et les violences policières. Ce dimanche 21 juin, à proximité des lieux de rassemblement en mémoire du martyr afro-américain, une fusillade y a éclaté, faisant un mort et 11 blessés.

"Douze personnes ont été blessées par balle dans un incident, a écrit la police de Minneapolis sur Twitter. Un homme adulte est mort et onze ont des blessures potentiellement mortelles." Les circonstances exactes de cette fusillade demeurent inconnues. Aucune arrestation n'a été publiquement annoncée et une enquête vient d'être ouverte. Des images diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par les médias américains ont montré au moins une personne au sol et des dizaines d’autres aux alentours, dont certaines appelaient à l’aide. Sur d’autres images on pouvait voir des établissements aux vitres brisées.