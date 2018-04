Etats-Unis : une joueuse de Pokémon GO retrouve un homme disparu

Lorsque la jeune femme lui a demandé ce qu'il faisait dans le parc, l'homme de 83 ans lui a répondu qu’il était vieux et qu’il attendait que sa femme vienne le chercher, relate la jeune femme. Allison Hinnes a contacté sa famille et a raccompagné l’octogénaire jusqu’à chez son domicile, où elle a été accueillie chaleureusement par les proches d'Homer Howard. "Je suis très reconnaissante envers Pokemon Go, a-t-elle déclaré à la chaîne WCPO. Ce que j’aimais dans ce jeu, c’est que ça me faisait sortir et voir du monde, mais aujourd'hui, ça m'a permis de sauver la vie d'un homme."





Ce n’est pas la première fois que Pokemon GO permet de retrouver une personne disparue. En juillet 2016, dans le parc des Platanes, à Annonay (Ardèche), un groupe d’adolescents, partis à la chasse au Pokémon GO, avaient permis aux gendarmes de retrouver une femme ivre, un peu désorientée et empêtrée dans des branchages, portée disparue par son mari depuis plusieurs heures. "Ces chasseurs de Pokémon nous ont grandement rendu service !", avait déclaré au Dauphiné Libéré le major Mathieu de la brigade de gendarmerie d’Annonay.