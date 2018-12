États-Unis : une migrante guatémaltèque de 7 ans meurt déshydratée en détention

"Malheureusement, malgré tous nos efforts et ceux de l’équipe médicale chargée du traitement de l’enfant, nous n’avons pas pu empêcher cette tragédie de se produire. Encore une fois, nous implorons les parents de ne pas mettre leurs enfants ou leurs enfants à risque d’entrer illégalement. Veuillez vous présenter à un point d’entrée et chercher à entrer légalement et en toute sécurité ", a déclaré un porte-parole du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, qui a ouvert une enquête pour "s'assurer que toutes les politiques appropriées ont été suivies".