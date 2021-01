États-Unis : une prime de 75.000 dollars pour retrouver le poseur de bombes artisanales du Capitole

75.000 dollars. Après plusieurs jours d'échecs, la police fédérale américaine a augmenté de 15.000 euros jeudi sa récompense pour toute information aidant à identifier l'individu ayant placé deux bombes artisanales lors de l'assaut sur le Capitole à Washington le 6 janvier. Le seul indice détenu par les autorités jusqu'ici est une vidéo de surveillance. Les images montrent un individu vêtu d'un sweat à capuche gris et portant des gants, le visage caché par un masque. Le FBI a également mis en avant les chaussures du suspect, des baskets Nike Air Max Speed Turf, relativement rares, et qui pourraient provenir d'une récente réédition.

La personne poursuivie aurait placé les engins à l'extérieur des bâtiments abritant les bureaux des partis démocrate et républicain, près du Capitole. Si les bombes n'ont pas explosé, elles ont été considérées comme le signe d'une possible planification de l'assaut et de la gravité de la menace contre le Capitole. Certains analystes, dont l'ancien chef de la police du Capitole, soupçonnent ces engins d'avoir été mis au point pour servir de diversion. Ils auraient alors permis d'éloigner les forces de l'ordre pour que les assaillants puissent envahir le Capitole.

Le gouvernement fédéral a pour l'instant inculpé une centaine de personnes pour leurs actions le 6 janvier dernier : 102 hommes et 15 femmes venant de 35 États américains et Washington. Des centaines d'autres sont susceptibles d'être poursuivies. Le 6 janvier 2021, des partisans trumpistes, chauffés à blanc par le refus du milliardaire républicain de reconnaître sa défaite à la présidentielle, avaient pris d'assaut ce lieu hautement symbolique. Les violences ont fait cinq morts et choqué l'Amérique et le monde.