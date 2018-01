États-Unis : une quinquagénaire décède d’une bactérie "mangeuse de chair" après avoir dégusté des huîtres

Le diagnostic des médecins tombe : le responsable est une bactérie, le vibrion, "mangeuse de chair", c'est ainsi qu'elle est surnommée. Une fois contractée, cette dernière libère des toxines mortelles pour les cellules vivantes. L'espèce la plus connue du genre, vibrio cholerae, est l'agent responsable du choléra. Deux autres sortes de vibrions, vibrio vulnificus et vibrio parahaemolyticus, peuvent quant à elle être à l'origine de lésions cutanées et de septicémies. La plupart des personnes infectées ont soit mangé des crustacés ou fruits de mer insuffisamment cuits ou alors en exposant une plaie ouverte au contact de l'eau salée.