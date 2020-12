Une statue du président Lincoln et d’un esclave noir retirée d’un parc de Boston

Le retrait de cette statue trouve sans doute aussi son origine dans les conditions de son installation, en 1879. Réplique d'une statue érigée trois ans plus tôt à Washington, elle avait été financée par un groupe composé majoritairement d'anciens esclaves. Or ceux-ci n'avaient pas eu leur mot à dire sur le dessin de la statue qui avait pour but de commémorer la Proclamation d'émancipation de 1863 et d'honorer Abraham Lincoln.