Etats-Unis : une tornade fait au moins 23 morts en Alabama

Une violente tornade s'est abattue le 3 mars 2019 sur l'État d'Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis. Les rafales de vent ont atteint par endroits les 266 km/h. Le passage de cette catastrophe naturelle a fait au moins 23 morts. Des dégâts matériels considérables sont à déplorer. Voitures et habitations semblent être passées à la broyeuse.



