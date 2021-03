Joe Biden vante le bilan de ses 100 premiers jours à la Maison Blanche et se voit (déjà) candidat en 2024

"J'ai été élu pour résoudre les problèmes, pas pour créer la division". Joe Biden, 78 ans, est bien décidé à marteler ses priorités devant les quelques journalistes, Covid oblige, venus l'écouter défendre le bilan de ses 100 premiers jours à la Maison Blanche. Il faut dire que le président américain a attendu beaucoup plus longtemps que ses prédécesseurs pour se livrer à cet exercice potentiellement périlleux, organisé dans la prestigieuse "East Room". Et cette réticence de cet homme connu pour ses gaffes, et dont l'état de santé fait l'objet d'interrogations récurrentes, avait alimenté les attaques de certains de ses opposants, qui raillent un président surprotégé par ses équipes.

Pour autant, pendant une heure, Joe Biden a semblé maîtriser ses dossiers, sans toutefois faire d'annonce majeure, alors que plusieurs crises ont contrarié ces derniers jours sa communication, notamment deux fusillades meurtrières successives, en Géorgie puis dans le Colorado. Il était attendu sur deux dossiers majeurs qui préoccupent les Américains : le Covid-19 et la crise économique. "C'est pour cela que je me suis concentré au début sur ces problèmes particuliers", a-t-il expliqué, en vantant son gigantesque plan de relance de 1900 milliards de dollars et une campagne de vaccination efficace.

Alors que son objectif initial de 100 millions de doses administrées au cours des 100 premiers jours de son mandat a été atteint dès le 58e jour, le président américain a revu son ambition à la hausse pour accélérer la lutte contre la pandémie qui a fait 545.000 morts aux États-Unis. "Nous aurons procédé à 200 millions d'injections d'ici mon centième jour en fonction", a-t-il promis. "Je sais que c'est ambitieux. Deux fois notre objectif initial. Mais aucun autre pays au monde ne s'est approché, loin s'en faut, de ce que nous faisons. Je crois que nous pouvons le faire", a-t-il ajouté.

La Maison Blanche a par ailleurs annoncé la mise en place d'un plan de 10 milliards de dollars pour corriger les inégalités d'accès au vaccin, dont souffrent notamment les minorités ethniques. L'objectif est d'atteindre "les populations les plus durement touchées et les plus vulnérables, les populations les plus à risque en raison du virus", a déclaré Joe Biden.