"Vous n'avez jamais été enceinte" : quand la porte-parole de Biden reprend un journaliste sur l'avortement

"Il pense qu’il appartient à une femme de prendre ces décisions et à une femme de prendre ces décisions avec son médecin", a rétorqué la porte-parole. Et d'ajouter : "Je sais que vous n’avez jamais fait face à ces choix, et que vous n’avez jamais été enceinte, mais pour les femmes qui ont fait face à ces choix, c’est une chose incroyablement difficile. Le président estime que leurs droits doivent être respectés."

Au cœur du débat : un texte, signé en mai par le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott, qui interdit d'interrompre toute grossesse une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés. Soit après environ six semaines de grossesse, alors que la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. La loi ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, mais seulement si la santé de la femme enceinte est en danger. Or, plus de 85% des avortements pratiqués jusqu'ici au Texas ont lieu après six semaines de grossesse, selon les organisations de planning familial de l'État qui ont fait état mercredi de leur profond désarroi.

La Cour suprême a été saisie en urgence par des associations de planning familial pour empêcher l'entrée en vigueur, mercredi, de cette loi très restrictive. Sans se prononcer sur le fond, elle a finalement décidé, pour des raisons de procédures, de laisser la loi en place tant que la bataille judiciaire se poursuit. Une décision qui a stupéfait Joe Biden.

Le président a fustigé "une attaque sans précédent pour les droits constitutionnels des femmes". La décision de la haute juridiction "provoque un chaos inconstitutionnel" et "insulte l'État de droit", a ajouté le président démocrate dans un communiqué au vitriol.