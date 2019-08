États-Unis vs Chine : la guerre monétaire après la guerre commerciale ?

Les Bourses américaines ont connu lundi 5 août 2019 leur pire journée de l'année. La raison : la guerre commerciale et maintenant monétaire entre les États-Unis et la Chine. La Banque centrale chinoise a laissé sa monnaie chuter. Le yuan a franchi hier la barre symbolique des 7 yuans pour 1 dollar, son niveau le plus bas depuis onze ans. Ce qui a affolé les marchés financiers. Comment réagissent les deux pays ?



