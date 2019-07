Été 2019 : records de chaleur sur le globe

De l'Inde aux États-Unis, le monde entier est asphyxié par les vagues de chaleur. Pour cause, elles enveloppent une grande partie de la planète. Dans quatre pays sur cinq, la température a atteint au moins 30°C. Depuis deux mois, des records ont été enregistrés presque chaque semaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.