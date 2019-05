Ethiopie : avec 23 euros par mois, les salariés de l'industrie du vêtement sont les moins bien payés au monde

"Fabriqué en Ethiopie : les défis de la nouvelle frontière de l'industrie du vêtement". Tel est le nom d’un rapport accablant, publié ce mardi par le centre Stern de l’université de New York. Celui-ci dévoile les coulisses du secteur de la manufacture dans ce pays d’Afrique, où les salariés sont payés environ 23 euros par mois. Un record mondial.





Il s’agit du record en la matière. A titre de comparaison, les salariés du Bangladesh gagnent 95 dollars par mois selon ce rapport, ceux du Kenya 207 et ceux de Chine, 326 dollars. Comment expliquer ces salaires dérisoires ? Pour le directeur adjoint du centre, Paul Barrett, cela est notamment lié à la gestion du secteur par les autorités. "Dans leur empressement à créer une marque “made in Ethiopia”, le gouvernement, les marques mondiales et les fabricants étrangers n’ont pas prévu que le salaire de base était tout simplement trop faible pour que les travailleurs puissent en vivre, a-t-il déclaré.