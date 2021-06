Éthiopie : l'Unicef alerte sur la famine qui menacerait 30 000 enfants au Tigré

Cet appel fait suite à celui lancé conjointement par les États-Unis et l'Union européenne pour lutter contre l'apparition de cette famine, à la veille d'un sommet des dirigeants du G7 au Royaume-Uni.

"La famine est peut-être déjà en cours dans certaines zones, menaçant la vie de centaines de milliers de personnes. C'est inadmissible", a lancé l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, lors d'une visioconférence internationale organisée par les États-Unis et l'UE.

Les Nations unies ont déclaré que plus de 90% des plus de cinq millions de personnes vivant au Tigré avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence et ont lancé un appel urgent pour obtenir plus de 200 millions de dollars afin d'intensifier leur réponse.