En déplacement en Hongrie, Emmanuel Macron va rencontrer Viktor Orban

Selon l'Élysée, les dirigeants échangeront autour des grandes priorités de la présidence de l'Union européenne (UE), que la France assurera à partir du 1er janvier pour six mois. Ainsi, ils évoqueront "certains dossiers prioritaires des prochains mois au niveau européen, en particulier les transitions climatique et numérique, le renforcement de l'Europe de la défense, le développement de l'Europe sociale et la gestion européenne de l'asile et des migrations".

Emmanuel Macron "reviendra également sur les exigences européennes en matière d'État de droit et de respect des valeurs européennes", dans un contexte de conflit ouvert entre la Hongrie et Bruxelles pour une série de réformes liberticides visant la justice, les médias, les réfugiés, les ONG et les minorités.