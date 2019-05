Européennes : l'europhobe Nigel Farage revient par la fenêtre au Royaume-Uni

Accro à la politique, Nigel Farage aurait pu avoir une trajectoire différente. Né le 3 avril 1964 au sud de Londres, il aurait pu faire "beaucoup d'argent" à la City, où il a travaillé comme trader sur les marchés de métaux après une scolarité dans le privé. S'il a préféré la politique, c'est pour "faire une différence" et donner du sens à une vie qui a failli s'arrêter prématurément à plusieurs reprises.





Âgé d'une vingtaine d'années, il a en effet frôlé la mort et l'amputation d'une jambe après avoir été renversé par une voiture à la sortie d'un pub. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer des testicules. Guéri, il a épousé une infirmière, avec qui il a eu deux fils. Il aura encore deux filles avec sa deuxième femme, Kirsten Mehr, une Allemande, dont il est aujourd'hui séparé. Il a failli disparaître une troisième fois en 2010, dans un crash d'un avion biplace, le jour des législatives. Il s'en est tiré avec quelques côtes fracturées et un poumon perforé, mais souffre toujours des séquelles, comme le trahit sa démarché légèrement raide.





C'est avec l'énergie du survivant qu'il prend le pouvoir à l'UKip, qu'il avait contribué à fonder en 1993. Omniprésent, il incarne rapidement le parti à lui tout seul et transcende les militants qui l'appellent par son seul prénom : "Nigel". Lui se voit d'abord comme un politique authentique et proche du peuple. Il construit sa légende en sillonnant les pubs. "Il fume trop, il boit trop et ne dort pas assez", déplore régulièrement son épouse.