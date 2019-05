Européennes : une rencontre entre Marine Le Pen et Matteo Salvini dans un contexte tendu pour le ministre populiste italien

"Ceux qui se taisent sont complices. Ecrivons l'histoire ensemble !" Depuis plusieurs jours, Matteo Salvini diffuse une affiche pour promouvoir le grand raout nationaliste qu'il organise ce samedi à Milan. Au programme : douze partis – dont le Rassemblement national, représenté par Marine Le Pen -, qui vont défendre leur vision de l'Union européenne à quelques jours des élections. Des élections pour lesquelles la Ligue du Premier ministre italien est en tête des intentions de vote, malgré des critiques et des polémiques qui se multiplient.





Un an après son arrivée tonitruante au pouvoir, Matteo Salvini a de moins en moins le vent en poupe dans son pays. Les derniers jours de sa campagne électorale – jusqu'à huit réunions quotidiennes - en témoigne : chaque étape de sa tournée s'accompagne d'une floraison de banderoles caustiques. Mercredi, à Campobasso (centre), les médias ont compté plus de 200 affiches sur les balcons avant un meeting. Jeudi, ce sont les balcons de Naples qui se sont exprimés : "Salvini va-t-en", "Naples ne veut pas de toi", proclamaient nombre de banderoles. "Non au ministre de la haine", "Ports ouverts", réclamaient des opposants.