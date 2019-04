Madonna chantera à Tel-Aviv pour l'Eurovision

La reine de la pop Madonna se produira le 18 mai à Tel-Aviv pour la finale du concours de l'Eurovision, a annoncé son producteur Live Nation Israël. "Live Nation est fière et émue d'annoncer que la reine Madonna donnera une représentation spéciale pendant le concours de l'Eurovision", a écrit la boîte de production, sur sa page Facebook.





En septembre 2018, Tel-Aviv a été désignée ville hôte de l'Eurovision 2019, après la victoire de la chanteuse israélienne Netta Barzilai en 2018 au Portugal. Les demi-finales se dérouleront les 14 et 16 mai et la grande finale le 18 mai. Israël a remporté à quatre reprises l'Eurovision et la compétition s'est déroulée à deux reprises à Jérusalem en 1979 et en 1999.