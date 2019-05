Eurovision : qui est Sylvan Adams, ce milliardaire qui finance la prestation de Madonna ?

Une délégation de 135 personnes dont 40 choristes, 25 danseurs et une équipe de techniciens… Pour une apparition de quelques minutes ce samedi soir durant l'Eurovision qui se déroule à Tel Aviv, Madonna a vu les choses en grand. Une performance qui n'aurait pas pu être possible sans Sylvan Adams. Un milliardaire israélo-canadien qui a financé une grande partie du déplacement, et qui s'offre ainsi un joli coup médiatique.





Cet homme d'affaires d'origine canadienne a en effet été la force motrice de l'opération. Une de plus depuis son arrivée en Israël, il y a trois ans. Âgé de 60 ans, Sylvan Adams a en effet fait carrière au Canada dans les pas de Marcel Adams, son père. Un rescapé roumain de la Shoah qui a fondé à la fin des années 1950 Iberville Developments, l’un des plus grands groupes immobiliers au Québec.