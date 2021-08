PHOTO - L'histoire derrière ce cliché montrant des centaines d'Afghans évacués à bord d'un seul avion

Ce n'est pas qu'une simple photo. C'est l'allégorie du chaos. L'image du vol reliant Kaboul au Qatar a fait plusieurs fois le tour du monde. Capturée par un passager et publiée par un média américain, elle montre des centaines d'Afghans, hommes, femmes et enfants, entassés à bord d'un énorme avion-cargo militaire afin de quitter la capitale, ce dimanche 15 août, quelques heures après qu'elle est tombée aux mains des talibans. L'armée américaine a confirmé l'information, sans préciser la destination finale des passagers.

Le vol ne devait pas partir avec autant de passagers, selon les précisions d'un haut fonctionnaire de la défense américaine cité par Defense One, un site d'informations militaires des États-Unis. Il s'agit en réalité d'habitants, désespérés, qui ont tout fait pour quitter le pays. Et ont réussi, au milieu du chaos qui régnait à l'aéroport de Kaboul, à grimper au dernier moment sur la rampe à moitié ouverte de cet avion de l'US Air Force.

Or, au lieu de les forcer à sortir, "l'équipage a pris la décision d'y aller" a expliqué le fonctionnaire, acceptant à bord 640 personnes, serrées dans l'immense soute de l'appareil. Une procédure approuvée par les autorités américaines, selon le site. Et similaires à ce qui a déjà été réalisé par le passé. La même source souligne que cette opération est connue sous le nom de "chargement au sol". Les passagers, assis sur le sol de la soute, s'accrochent à des sangles de chargement allant d'un mur à l'autre, se servant de ceintures de sécurité de fortune. L'avion a donc décollé avec six fois plus de passagers que sa capacité initiale.