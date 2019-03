Carlos Ghosn a été remis en liberté surveillée

Après 107 jours d'incarcération dans un centre de détention à Tokyo, Carlos Ghosn a retrouvé sa liberté, et ce, après avoir versé une caution de huit millions d'euros. Toutefois, il doit se soumettre à des conditions strictes posées par le tribunal de Tokyo dont une interdiction de quitter le territoire japonais. L'ex-PDG de Renault-Nissan doit également habiter dans une résidence équipée de caméras de surveillance. Dans tous les cas, il va profiter de sa liberté pour bâtir avec son avocat, une stratégie de défense en vue de son procès dans quelques mois.



