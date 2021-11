Examens gynécologiques forcés : des Australiennes vont poursuivre le Qatar

Pour cela, une plainte sera déposée "dans les prochaines semaines" en Australie contre l'autorité aérienne civile du Qatar, l'aéroport international Hamad, Qatar Airways et le gouvernement qatari. L'objectif de cette action en justice est également de sensibiliser, notamment les femmes, à quelques mois seulement de la Coupe du monde 2022 organisée dans le pays du Golfe. "Elles doivent être conscientes que, malgré l'apparence d'un aéroport et d'une compagnie nationale hautement développés et modernisés, ces événements se sont produits et que rien n'empêche qu'ils se reproduisent", avance Damian Sturzaker.