Excédents budgétaires et commerciaux : Macron critique le "fétichisme" allemand

Au cours de son discours prononcé lors de la remise du prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, le président Emmanuel Macron a dénoncé le "fétichisme perpétuel" allemand "pour les excédents budgétaires et commerciaux", en présence de la chancelière allemande. De plus, le chef de l'État a également exhorté l'Allemagne à dépasser cet attachement, car selon ses propos, ces excédents "sont faits aux dépens des autres". Alors, que reproche Emmanuel Macron à l'Allemagne, en parlant de "fétichisme" ? Et concrètement, que veut obtenir notre Président d'Angela Merkel ?



