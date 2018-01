EXCLU TF1/LCI - Retour des djihadistes : Erdogan affirme avoir "extradé 5600 combattants étrangers" vers leur pays d'origine

Interviewé mardi 2 janvier en Turquie par notre journaliste Michel Scott, Recep Tayyip Erdogan, qui sera reçu vendredi 5 janvier par Emmanuel Macron a notamment évoqué le sujet des djihadistes étrangers du groupe Etat islamique de retour vers leur pays d'origine. Alors que le sujet inquiète de plus en plus Emmanuel Macron et le gouvernement, le leader de la Turquie tente de se montrer rassurant et affirme face à nos caméras qu'il "fera tout pour aider" les pays dont les ressortissants passent par son pays pour retourner chez eux.