EXCLUSIF - Emmanuel Macron sur TF1 : "Nous devons avoir ces discussions" avec les talibans

Les missions de sauvetages en Afghanistan sont loin d'être achevées. Si la France a pu évacuer, depuis la mi-août, 2800 personnes depuis Kaboul face à l'arrivée des talibans, dont l'intégralité de ses ressortissants, il faudra désormais négocier avec le nouveau pouvoir pour tenter d'évacuer les Afghans restés sur place et désormais menacés de mort dans leur pays.

C'est le message adresse dimanche soir par Emmanuel Macron, à l'occasion d'un entretien exclusif réalisé à l'issue de son déplacement en Irak, et diffusé au JT de TF1. "Il reste plusieurs centaines, plusieurs milliers de femmes et d'hommes à protéger", a estimé le chef de l'État lors de cet entretien. "Nous avons fait le maximum de ce que nous pouvions faire [...] "Nous allons construire avec nos partenaires, par des négociations avec les talibans qui maintenant s'imposent, les solutions pour, au fil de l'eau, leur permettre de quitter Kaboul et l'Afghanistan et d'être protégés", a ajouté le président de la République.