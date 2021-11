EXCLUSIF LCI - Crise des migrants : le Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés dénonce "manipulation" en Biélorussie et "panique" en Europe

Il lance aussi un appel à Vladimir Poutine et aux Européens pour apporter une aide d'urgence aux migrants bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. "L’appel que je lance au président Poutine et à tous les leaders, c'est : aidez-nous, pour l’instant au moins, à trouver une situation pour ces 2000 personnes. Et puis essayons de revenir à la normale et de gérer les mouvements migratoires de la manière la plus correcte possible."