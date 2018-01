EXCLUSIF - Macron, lutte contre le terrorisme, journalistes emprisonnés : les vérités de Recep Tayyip Erdogan

La visite sera courte - une journée - mais elle est de la plus haute importance. La président turc Recep Tayyip Erdogan sera reçu ce vendredi par Emmanuel Macron. Les deux hommes se connaissent, se sont déjà rencontrés lors de sommets internationaux, mais c'est la première visite officielle du président turc à Paris depuis l'élection du président français.





Quelle sera désormais la relation de la Turquie avec la France ? Comment la Turquie va-t-elle collaborer sur la question de la lutte contre le terrorisme et plus précisément le retour des jihadistes français de Syrie et d'Irak ? Quelle est la position du leader turc sur le conflit syrien ou les manifestations en Iran ? Va-t-il se représenter en 2019 ? En excluvisité, le président turc a répondu aux questions de TF1 et LCI - y compris sur la question polémique de la purge au sein de la société turque depuis le putsh raté de juillet 2016.





"Je vais faire ma première visite en Europe [depuis le début de l'année 2018] à mon ami Emmanuel Macron", se félicite Erdogan. "Entre la France et la Turquie que ce soit sur le plan politique, stratégique ou économique, nous avons beaucoup de pas importants à faire.[...] J'ai beaucoup d'espoirs en monsieur Macron. "