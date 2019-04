EXCLUSIF TF1/LCI - Carlos Ghosn appelle le gouvernement "à le défendre en tant que citoyen"

Un acharnement qui n'est pas récent, à l'en croire. "Il a démarré le jour de mon arrestation et ne s'est jamais arrêté. Il n'y a pas eu un jour, pas eu une semaine au cours desquels il n'y a pas eu de nouvelles accusations, de nouvelles rumeurs, des faits sortis de leur contexte." Une référence aux reproches qui lui sont faits, aussi bien par la justice japonaise que la justice française : fraude fiscale, utilisation des fonds de Renault à des fins privées, on pense notamment à l'enquête ouverte sur les conditions de financement de son mariage au château de Versailles en 2016.





Des accusations que Carlos Ghosn balaye sur le même ton : "Il y a eu une démolition systématique et on sait très bien quelle en est l'origine. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de ça. Ils bénéficient de complicités à l'extérieur de Nissan. Ils ne se sont pas suffi d'influencer et d'agir au Japon. Ils agissent à l'extérieur du Japon et notamment en France." Plus récemment, ce sont des informations sur le montant de sa retraite chapeau qui ont été étalées au grand jour. Un montant de 750.000 euros par an, que le conseil d'administration de Renault a finalement refusé de lui verser.