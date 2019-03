EXCLU - "Ma seule peur, que ce régime affame le peuple" : rencontre avec Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela

La situation est dramatique au Venezuela. Tant sur le plan économique, humain, que politique. Autoproclamé président de la république bolivarienne du Venezuela, Juan Guaido doit se battre encore contre le régime en place mené fermement par Nicolas Maduro. Soutenu par une grande partie de la population, il a entamé une tournée dans le pays. TF1 a pu le suivre en exclusivité. Rencontre à Valencia, au sud-ouest de la capitale Caracas.





"Au-delà de cette foule immense, ce qui me touche, c’est l’enthousiasme, l’énergie et la volonté de changement", explique Juan Guaido accueilli ce jour-ci par plus de 20.000 Vénézuéliens. Dans la rue, un vent de révolte a d’ailleurs sonné. "Si nous sommes dans la rue, c’est pour exiger que le droit soit respecté", revendique un homme. "Je suis né sous cette dictature, je ne connais rien d’autre et pourtant j’aspire à cette démocratie", précise un autre.