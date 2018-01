EXCLUSIF - Youssef Chahed, premier ministre tunisien : "Il y a de la grogne sociale en Tunisie chez les jeunes. Je les comprends"

"La France est un partenaire stratégique qui a beaucoup soutenu la Tunisie", répond Youssef Chahed qui attend encore plus de Paris. "C’est un partenaire économique important [..]Je reste persuadé que nous pouvons faire davantage." Car, pour la Tunisie, après la transition démocratique, c'est désormais le développement économique qui, avec la lutte contre le terrorisme, fait figure de défi des années futures. Le pays est d'ailleurs en proie à un vive protestation sociale d'une partie de sa population. Y compris les diplômés. "40% des chômeurs en Tunisie sont des cadres." , précise d'ailleurs Youssef Chahed. "Nous avons pris du retard. Si nous avons réussi sur la transition démocratique, nous avons moins réussi sur la transition sociale et économie", estime Youssef Chahed. "Quand il y a 1000 voitures brûlées en France, c’est de la grogne sociale, ce n’est pas une tradition. Il y a de la grogne sociale en Tunisie chez les jeunes. Je les comprends. C’est à nous de faire que l’économie créé plus d’emplois."