Erdogan assume les purges en Turquie : "Nous condamnerons autant de personnes qu’il sera nécessaire de condamner"

En préambule de son propos sur ces purges, très largement condamnées par la communauté internationale, Recep Tayyip Erdogan affirme que ce serait une erreur de parler de réprésailles. "Il y a avait des éléments au sein de l'armée, de nos forces de police, des gens dans le domaine de la justice et d'autres institutions de l'État. Ce sont des nombres extrêmements sérieux de gens qui étaient impliqués dans cette tentative de coup d'État", affirme le président turc.





Malgré les dizaines de milliers d'arrestations et limogeages, Recep Erdogan affirme que ces purges vont continuer dans les semaines et les mois à venir. "Ce n'est pas encore fini, il y a encore un nombre très sérieux au sein de l'appareil d'État de terroristes de l'organisation de Fetlullah Gülen", semble s'inquiéter le président turc. "En restant dans le cadre du droit, nous condamnerons autant de personnes qu’il sera nécessaire de condamner. Tous ceux qui ont commis des crimes et des délits seront remis aux mains de la justice", menace Erdogan.