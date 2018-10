Explosion dans un ferry en mer Baltique, 335 personnes à bord

La situation est sous contrôle. Une explosion est survenue à bord d'un ferry danois qui se trouvait dans les eaux territoriales russes, ce mardi, avec plus de 335 passagers à son bord, dont 37 membres de l'équipage. Ces derniers ont été immédiatement mis en lieu sûr et aucun n'a été blessé, a fait savoir l'Agence russe des transports maritimes et fluviaux, Rosmorretchflot, qui a relayé l'information dans l'après-midi. C'est dans la salle des machines du Regina Seaways que la détonation a retenti avant que s'en suive un incendie dans le compartiment destiné aux voitures du ferry, désormais éteint.





Le navire de la compagnie danoise DFDS, dont le siège se situe en Lituanie, se trouvait alors à 135 kilomètres de la ville russe de Kaliningrad, en mer Baltique. Il se dirigeait vers le port lituanien de Klaipeda, après avoir quitté la ville de Kiel, en Allemagne, la veille. Du fait de sa position, la coordination des opérations revient au centre de secours en mer de l'enclave russe de Kaliningrad, en contact permanent avec la marine lituanienne.