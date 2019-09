Explosion dans un laboratoire russe renfermant une souche de variole et d'Ebola : Moscou nie toute menace

ACCIDENT - Moscou a démenti mardi toute menace de contamination après qu'une explosion soit survenue dans un ancien centre de développement d'armes biologiques, l'une des deux seules structures au monde renfermant le virus de la variole.

Une explosion et un incendie ont touché le centre de recherche sur les virus et les biotechnologies Vektor, en Russie, un lieu géré par l'État qui contient l'une des deux souches de variole existante dans le monde. Moscou a démenti tout risque de contamination après l'accident, qui a été provoquée par un cylindre de gaz et fait un blessé parmi les employés, selon l'agence de surveillance sanitaire Rospotrebnadzor.