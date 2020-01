Explosion en Espagne : que produisait l'usine pétrochimique de Tarragone ?

Une explosion, suivie d'un incendie, a fait un mort, huit blessés et un disparu mardi dans une usine chimique à Tarragone, dans le nord-est de l'Espagne. Dans les minutes qui ont suivi l'explosion, des vidéos montrant des grandes flammes et des colonnes de fumée ont circulé sur les réseaux sociaux.

Si les causes de l'explosion sont pour le moment inconnues, le drame a toutefois eu lieu sur un site sensible, à savoir le complexe d'IQOXE (Industries chimiques d'oxyde d'éthylène). Ce complexe est l'unique entreprise en Espagne traitant de l'oxyde d'éthylène, avec une capacité de production de 140.000 tonnes par an de ce composé chimique. Ce dernier sert notamment à fabriquer des polymères, matériaux utiles à la fabrication d'emballages jetables, de bouteilles en plastique, de films transparents ou encore de fibres textiles.