Explosion près d'une station du métro de Stockholm : un homme tué, une femme blessée

Une puissante explosion est survenue ce dimanche matin peu après 11H dans la station de métro de Vårby gård, à Huddinge, une commune de 100.000 habitants dans la banlieue sud-ouest de Stockholm. Un homme de 60 ans et une femme de 45 ans, a été hospitalisés, selon la police de la capitale suédoise. Grièvement touché, l'homme a fini par succomber à ses blessures.





"On a appris plus tard que l'homme a ramassé un objet du sol qui a explosé"", a déclaré Sven-Erik Olsson, porte-parole des forces de l’ordre, sans apporter plus de précisions. Selon le quotidien Expressen, citant des sources proches de l’enquête, la déflagration pourrait avoir été provoquée par une grenade. "Il est trop tôt pour le dire. Les techniciens sont toujours à pied d'oeuvre", a poursuivi le policier. "Rien n'indique que le couple ait été visé."