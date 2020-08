Emmanuel Macron au Liban : tentative d'ingérence ou preuve d'amitié ?

Comme l'a noté le politologue Frédéric Encel sur LCI, si "tous les présidents de la Ve République ont exprimé une véritable amitié" pour le Liban "jamais ils ne l'ont fait avec une telle force, avec une telle rapidité et en de tels termes". Raison pour laquelle ce déplacement a été particulièrement commenté. Vu de l'Hexagone, il n'a visiblement pas plu à tout le monde. À commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui fut l'un des premiers à réagir. Intransigeant, le chef de file de La France insoumise a directement "mis en garde contre une ingérence", qui ne sera "pas acceptée". À l'extrême droite aussi, on critique cette visite, à l'image de Jordan Bardella, numéro 2 du Rassemblement national, qui a dénoncé sur Twitter un "one-man-show arrogant et moralisateur".

Des accusations que le principal concerné balaie d'un revers de main. "À ceux qui disent ingérence, je réponds simplement : non", a-t-il lancé jeudi sur BFMTV, plaidant plutôt l'"amitié" et l'"exigence". S'il est vrai qu'il a réclamé un "profond changement" de la part des dirigeants locaux, accusés d'incompétence et de corruption par une population en colère, il estime que "si la France ne joue pas son rôle, celle de puissance qui croit au multilatéralisme, qui croit dans l'intérêt du peuple libanais, l'ingérence elle sera celle d'autres puissances". C'est d'ailleurs l'observation "un peu provocatrice" qu'a faite Frédéric Encel, géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient, sur notre antenne : "Est-ce-que cette 'ingérence' d'un pays objectivement allié, qui donne beaucoup au Liban, est plus ou moins préférable que l'ingérence de l'Iran ?" La question est posée.