La France et le Liban, des relations si particulières

Un mois après, Emmanuel Macron est revenu au Liban pour notamment discuter avec les représentants de la classe politique et les pousser à former rapidement un nouveau gouvernement ainsi qu'à mettre en oeuvre de "véritables réformes", pour une meilleure gouvernance et contre la corruption endémique, notamment dans les secteurs énergétique et financier.

Les liens étroits entre la France et le Liban remontent en effet au XVIe siècle quand, après un accord entre le roi François 1er et l'empire ottoman, les rois de France deviennent les protecteurs officiels des chrétiens d'Orient. Après l'effondrement de la Sublime Porte, symbole du pouvoir du sultan à Constantinople, la France devient en 1920 la puissance mandataire du Liban. A ce titre, elle fixe les frontières avec la Syrie. Puis, en 1943, la France Libre (le régime de résistance extérieure à l'Allemagne nazie) accorde son indépendance au pays du Cèdre.

Depuis, la France a toujours tenté de faire de ce pays multi-confessionnel - le président doit, aux termes de la Constitution, être chrétien et le Premier ministre musulman sunnite - un point d'appui de son influence au Proche-Orient.