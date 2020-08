Explosions à Beyrouth : les donateurs internationaux au chevet du Liban

La conférence en ligne, co-organisée par la France et de l'ONU, doit marquer le début d'une "démarche d'urgence et d'espoir pour l'avenir" du pays, a indiqué samedi l'Élysée. Les représentants de l'UE, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine, de la Russie, de Jordanie, d'Égypte doivent y participer. Israël n'est "pas dans le tour de table", selon la présidence française, mais un contact est "pris par l'ONU". L'Iran n'a "pas manifesté sa volonté de participer", alors que "les pays du Golfe - Koweït, Qatar, Émirats arabes unis, Arabie saoudite - ont été invités", l'Élysée précisant n'avoir "aucun doute qu'ils seront représentés".

Aider le Liban meurtri à se relever. Des États-Unis à la France, en passant par l'Union européenne, la Chine et la Russie, les donateurs internationaux se sont donné rendez-vous ce dimanche 9 août à 14h pour une visioconférence de soutien au Liban, dont la capitale Beyrouth a été dévastée par une double explosion, qui a fait plus de 150 morts et des milliers de blessés.

"La méthodologie est celle que les organisations internationales utilisent, il y a une nécessité qu'on ne fasse pas de chèque en blanc au gouvernement libanais", a poursuivi cette même source, en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas "d"'une question de montant alloué, mais d'efficacité de l'aide". Premier dirigeant à s'être rendu à Beyrouth jeudi après l'explosion meurtrière, le président français a assuré au peuple libanais que l'argent n'irait pas à "la corruption". L'aide rapide et massive promise par Emmanuel Macron doit notamment porter sur les besoins en nourriture et infrastructure, selon une source diplomatique.

L'entourage d'Emmanuel Macron n'a pas voulu donner le montant de l'aide qui pourrait être dégagée dimanche, mais l'ONU a chiffré à 85 millions de dollars le coût des seuls besoins de santé. "L'objectif immédiat est de pourvoir aux besoins d'urgence du Liban, à des conditions qui permettent que l'aide aille directement à la population", a expliqué l'Élysée, avec "la consolidation des bâtiments endommagés, l'aide médicale d'urgence, l'aide alimentaire et le restauration des hôpitaux et écoles".

Sans attendre le compte-rendu de cette visioconférence, plusieurs pays ont dépêché du matériel médical et sanitaire ainsi que des hôpitaux de campagne. La France a mis en place un pont aérien et maritime afin d'acheminer plus de 18 tonnes d'aide médicale et près de 700 tonnes d'aide alimentaire vers Beyrouth, a annoncé samedi le ministre des Affaires étrangères. Huit vols - les premiers partis mercredi - et deux liaisons maritimes sont pour l'heure programmés pour venir en aide au Liban.