Explosions à Beyrouth : "Une catastrophe qui arrive dans un pays déjà plusieurs fois traumatisé"

LCI : La catastrophe qui frappe le Liban survient dans un pays déjà plusieurs fois en crise…

Mohamed Sifaoui : La situation est totalement exsangue au Liban. Le pays est plusieurs fois traumatisé. Il y a d’abord une instabilité politique qui s’est matérialisée par la démission de l’ancien Premier ministre Saad Hariri en janvier dernier. S’en est suivie la crise sanitaire et dans la foulée une crise économique extrêmement grave. La situation économique est catastrophique. Le mot n’est pas trop fort.

Les classes moyennes et populaires ne cessent de connaitre une paupérisation de plus en plus importante. Le pays est quasiment en cessation de paiement et miné par la corruption. Les prix sont en train de flamber. La monnaie libanaise est dévaluée. Et ce qui aggrave, en plus, la situation, c’est l’absence de consensus au sein du système politique. Un exemple : après deux mois de négociations avec le FMI, la situation politique n’a pas permis de trouver un accord. Le Liban c'est aujourd'hui un millefeuille de mauvaises conjonctures qui se superposent.